Comandante da Aeronáutica diz que FAB é ‘legalista’ e irá respeitar o resultado das eleições

247 - O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmou que a Força Aérea Brasileira (FAB) seguirá cumprindo a lei, caso Jair Bolsonaro não seja reeleito nas eleições de outubro. De acordo com todas as pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa presidencial.

"A Força Aérea é legalista, vai cumprir as leis”, disse Baptista nesta segunda-feira (23), durante um café da manhã com jornalistas. Declaração do militar acontece em meio a uma nova onda de ataques contra o sistema eleitoral do Brasil por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados.

De acordo com o jornal O Globo, o brigadeiro ressaltou que as eleições contarão com o apoio conjunto da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, para auxiliar na logística do pleito de outubro, como o transporte das urnas eletrônicas. A coordenação será feita pelo Ministério da Defesa.

“Em todas as todas as eleições, nós somos responsáveis por grande parte do transporte das urnas. O voto de quem está em Santa Rosa do Purus (AC), de quem está em Barcelos (AM), é caro para a gente, mas esse é o preço que a gente tem que pagar pela participação democrática de todos os cidadãos que têm direito de votar. Fazemos com muita eficiência, com muita confiança no resultado, no transporte de todas as urnas”, afirmou o militar.

“E fazemos uma operação chamada GVA (Garantia da Votação e da Apuração), em todas as eleições. Garantir que não tenha confusão, que vai ser feito em clima de tranquilidade a votação. Nós usamos todos os meios das três Forças”, completou.

