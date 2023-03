Comandante do Exército propõe encontro de aproximação com Lula e Alto Comando

Apoie o 247

ICL

247 — O general Tomás Paiva, comandante do Exército, planeja organizar um almoço entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Alto Comando em abril para reaproximá-los, informou a Folha de S.Paulo .

Antes do Dia do Exército, em 19 de abril, Tomás espera promover o encontro e que Lula participe das comemorações no quartel-general. A intenção é marcar a reaproximação do novo governo com o Exército após as invasões golpistas de 8 de janeiro e a crise que levou à demissão do general Júlio César de Arruda do comando da Força.

O mês de abril é considerado uma janela de oportunidade para se restabelecer um nível de confiança entre Lula e os militares, e o general planeja acompanhar todas as cerimônias de passagem de comando.

A reaproximação de Lula com as Forças Armadas começou com a Marinha, seguida pelo Exército. O presidente obteve um compromisso dos comandantes militares para que atuem no sentido de despolitizar as Forças Armadas. Ele afirmou ainda que seu governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para que militares que pretendam disputar cargos eletivos tenham que passar para a reserva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.