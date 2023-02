Comandante do Exército telefona a Múcio e diz que frase sobre Lula foi tirada do contexto

Apoie o 247

247 — O comandante do Exército, general Tomás Miguel Paiva, telefonou nesta terça-feira, 27, para o ministro da Defesa, José Múcio, explicando que suas afirmações sobre a vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram tiradas de contexto.

Áudio gravado sigilosamente, e divulgado pelo podcast Roteirices, mostra Paiva, em reunião com oficiais do Comando Militar do Sudeste, no dia 18 de janeiro, dizendo que “infelizmente” o resultado da eleição havia sido “indesejado” para a maioria ali presente, mas destacou não ter havido fraude na contagem dos votos.

O general afirmou para Múcio que a repercussão do episódio foi “fogo amigo”, enquanto insistiu em que o tom de suas declarações foi no sentido de destacar que as Forças Armadas não encontraram nenhuma irregularidade no processo eleitoral.

Paiva disse ao ministro que em nenhum momento teve intenção de ofender Lula, destacando ter feito um discurso legalista, pedindo aos subordinados que aceitassem o resultado da disputa entre Lula e Jair Bolsonaro (PL).

Paiva é próximo do vice-presidente Geraldo Alckmin e o governo não pretende dispensá-lo porque seria o mesmo que contratar mais uma crise.

