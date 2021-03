Comandantes da Marinha e da Aeronáutica devem permanecer caso Braga Neto assuma compromisso em não violar Constituição

Apenas a saída do comandante do Exército, Edson Pujol, é dada como certa. Quanto aos comandantes da Marinha, Ilques Barbosa, e da Aeronáutica, Moretti Bermudez, a permanência nos cargos depende de garantias de respeito à Constituição por parte do novo ministro da Defesa edit

247 - Os comandantes da Marinha, Ilques Barbosa, e da Aeronáutica, Moretti Bermudez, podem ainda manter seus cargos, mas isso depende da postura do novo ministro da Defesa, general Braga Neto, quanto à questão da interferência das Forças Armadas no Judiciário e no Legislativo.

Barbosa e Bermudez apoiam a postura do antecessor na pasta, Fernando Azevedo e Silva, que buscava impor limites ao envolvimento das Forças Armadas na política. Os dois têm um encontro marcado com o novo ministro nesta terça-feira (30), quando devem deixar claro que não aceitarão qualquer passo que possa violar a Constituição ou caracterizar ingerência nos outros poderes.

Ainda é incerto se Braga Neto seguirá a linha autoritária de Bolsonaro e implementará à risca tudo o que o presidente mandar. A decisão de entregar o cargo por parte do general Edson Pujol, comandante do Exército, foi tomada com este risco em mente.

Há tempos, Bolsonaro tentava tirar o general do cargo, especialmente após o último não se manifestar sobre a decisão judicial que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do mês. "O presidente esperava um posicionamento e ele não veio", afirmou um assessor palaciano.

As informações foram reportadas no Estadão.

