Comandantes de tropas do Exército temem que indisciplina se alastre e adotam estratégia de redução de danos

247 - Generais que se encontram à frente de grandes contingentes de tropas no Exército estão elaborando planos para conter a indisciplina e a quebra da hierarquia que podem ser causadas pela decisão do comandante da força de não punir o general Eduardo Pazuello.

O ex-ministro da Saúde, general da ativa, foi absolvido pelo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, apesar de ter cometido ato grave de indisciplina ao participar de ato político ao lado de Jair Bolsonaro.

Esses generais cogitam orientar seus subordinados a não participarem de atos políticos organizados pelo ocupante do Palácio do Planalto.

A informação é do jornal Folha de S.Paulo, que destaca ainda em reportagem publicada neste sábado (5) a "forte reação entre militares, congressistas, integrantes do Judiciário e organizações da sociedade civil" à decisão do comandante do Exército de absolver Pazuello.

A impunidade de Pazuello, contamina o Exército com a política do governo Bolsonaro e provoca uma escalada de indisciplina entre comandantes de tropas.

O general da reserva Santos Cruz escreveu na sexta-feira em redes sociais que a absolvição de Pazuello desmoraliza o Exército.

