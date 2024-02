Comandantes militares participaram de reunião que discutiu estratégia golpista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A reunião que discutiu a estratégia golpista para impedir a eleição de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder contou com a participação dos militares que chefiavam o Exército e a Aeronáutica e com o então secretário-geral da Marinha.

O jornalista Guilherme Amado relata em sua coluna no Metrópoles que o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército; o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, da Aeronáutica; e o almirante Marcelo Francisco secretário-geral da Marinha, participaram do encontro ocorrido no dia 5 de julho de 2022.

continua após o anúncio

Durante a reunião, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, disse que o ministério estava em “linha de contato com o inimigo”, em referência à comissão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: