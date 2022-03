Comando do Exército tira do ar site que errou previsão sobre tomada de Kiev pelas tropas russas

Além de errar a previsão do fim do conflito, existia o temor de que o boletim sobre o conflito na Ucrânia fosse visto como mais um ato de alinhamento do Exército a Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O site do Observatório de Doutrina do Exército, plataforma criada para reunir análises de especialistas militares sobre a guerra da Ucrânia, está fora do ar desde o início de março. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o site foi colocado “em manutenção” em função do boletim "Resumo doutrinário do conflito na Ucrânia número 05", que previa que Kiev, capital da Ucrânia, seria tomada pelas tropas russas em um prazo máximo de cinco ou dez dias.

De acordo com a reportagem, além do mal-estar provocado pelas análises errôneas, “o mais grave, para os generais da cúpula do Exército, foi o entendimento de que a previsão de vitória russa prejudicava o esforço do Itamaraty de manter o Brasil em posição de neutralidade no conflito”.

“Temia-se, entre os generais, que o boletim fosse entendido como mais um ato de alinhamento do Exército a Jair Bolsonaro. Em vista a Vladimir Putin, dias antes do início do conflito, o presidente da República disse que o Brasil estava ‘solidário" à Rússia’”, completa o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do site estar fora do ar, o comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, também determinou que o Instituto Meira Mattos, ligado à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, seja a única instituição a falar em nome da corporação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE