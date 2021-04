Comando Militar do Leste proíbe que tropa dialogue sobre troca de ministro

O Comando Militar do Leste baixou uma ordem para a tropa, com o objetivo de proibir seus integrantes de falar sobre a demissão do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa edit

247 - O Comando Militar do Leste baixou uma ordem para a tropa, com o objetivo de proibir seus integrantes de falar sobre a demissão do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, além da troca dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

Para o lugar de Azevedo foi nomeado o general Braga Netto, que estava na Casa Civil. Não ficou claro o motivo da troca de comando na Defesa. A decisão teria partido mesmo de Jair Bolsonaro, que quer fazer um rearranjo ministerial.

Para o lugar do ex-chefe do Exército Edson Leal Pujol, foi escolhido o general Paulo Sergio Nogueira, o quarto na lista de antiguidade. O Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o segundo mais antigo da Marinha, será o novo comandante da Força, substituindo Ilques Barbosa Junior. Para comandar a Aeronáutica foi definido o nome do tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que vai substituir Antônio Carlos Moretti Bermudez.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.