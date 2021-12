"Cometi um erro, mas não merecia ser humilhado", diz jovem que foi arrastado por PM em São Paulo

Silva está detido provisoriamente por ter sido pego com maconha após ter batido sua moto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jovem que foi torturado por um PM em São Paulo, ao ser amarrado a uma moto e obrigado a correr, de forma humilhante, se pronunciou. Jhonny Italo da Silva, 28, diz que teve medo de morrer no momento da prisão.

"Cometi um erro, mas não merecia ser humilhado", ele afirmou por meio de um bilhete encaminhado ao Fantástico, que exibiu uma reportagem sobre o caso neste domingo.

Silva está detido provisoriamente por ter sido pego com maconha após ter batido sua moto na avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Zona Leste da capital paulista.

PUBLICIDADE

A PM afirmou que "imediatamente após tomar ciência das imagens, determinou a instauração de um inquérito policial militar" para apurar a conduta do policial, que não teve a identidade revelada. (Com informações do UOL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE