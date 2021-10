Comissão Arns compara presidente do CFM a Pilatos por defesa do Kit Covid

Presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, foi comparado ao antigo governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos edit

247 - O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, foi comparado ao antigo governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, em uma nota divulgada pela Comissão Arns. No texto, o grupo expressa “espanto e indignação” com a postura de Ribeiro em defesa de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina e hidroxicloroquina.

De acordo com reportagem de Lauro Jardim, de O Globo, o presidente do CFM tenta se eximir de responsabilidade ao afirmar que o órgão “nada recomenda” e que somente “liberou o uso das drogas”. O grupo também destaca que o CFM não assegurou a autonomia dos médicos e que induziu os profissionais ao erro, por razões políticas, sem levar em consideração os critérios científicos. Além disso, os signatários da nota consideram que, em vez de garantir a autonomia médica, a autarquia incentivou a classe ao erro, por motivações políticas e sem critérios científicos. A comissão pede, ainda, que o CFM seja responsabilizado judicialmente.

O texto tem como signatários intelectuais como os filósofos Sueli Carneiro e Vladimir Safatle, além dos ex-ministros José Carlos Dias e José Gregori (Justiça), Luiz Carlos Bresser-Pereira (Fazenda), Paulo Vanucchi e Paulo Sérgio Pinheiro (Direitos Humanos).

