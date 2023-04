Comissão da Câmara convoca Cappelli para falar sobre presença de ex-ministro no Planalto durante invasão

Apoie o 247

ICL

Agência Câmara - A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou nesta terça-feira (25) a convocação do ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Ricardo Cappelli, a fim de prestar esclarecimentos sobre o vídeo em que o ex-ministro Gonçalves Dias aparece no Palácio do Planalto no mesmo momento em que invasores depredavam, no dia 8 de janeiro último, as sedes dos três Poderes da República, em Brasília.

A presença de Ricardo Cappelli na Comissão de Segurança ainda não tem data marcada.

Proximidade com invasores

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que pediu a convocação, disse que, conforme noticiado pela rede de televisão CNN, o ex-ministro do GSI demonstrou “proximidade aos manifestantes do dia 8 de janeiro, inclusive possibilitando e auxiliando a entrada destes ao Palácio do Planalto”.

“Foram mais de 160 horas analisadas. Às 16h29, duas câmeras registram imagens do ministro-chefe do GSI durante ataques de invasores no Palácio do Planalto. Inicialmente, ele caminha sozinho no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Gonçalves Dias tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete. Após alguns minutos, o ministro aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo de criminosos”, citou o deputado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.