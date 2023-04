Comissão de Ética da Presidência pode abrir procedimentos contra Salles e Weintraub

Apoie o 247

247 - Na próxima terça-feira (25), a Comissão de Ética Pública da Presidência irá analisar se abre um procedimento ético ou aplica punições contra os ex-ministros Ricardo Salles (PL-SP) e Abraham Weintraub, e o ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo, devido a denúncias de condutas inadequadas ocorridas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), informa a Folha de S. Paulo.

Durante a gestão anterior, Salles foi investigado por ter supostamente divulgado informações falsas por meio de redes sociais e por não ter indicado membros para uma comissão do Ministério do Meio Ambiente, resultando no bloqueio do seu funcionamento.

Weintraub já foi censurado anteriormente pela comissão devido a comentários negativos a respeito das universidades federais do país.

Camargo também já recebeu punição por práticas de assédio moral e discriminação contra religiões africanas.

