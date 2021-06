Comissão de Ética prepara denúncia ao MP sobre estudo da 'nova cloroquina' de Bolsonaro

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) constatou em investigação sigilosa uma série de irregularidades no ensaio clínico que aplicou proxalutamida em pacientes de Covid no Amazonas edit

247 - A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), responsável pela análise e aprovação dos estudos científicos no Brasil, constatou em investigação sigilosa uma série de irregularidades no ensaio clínico que aplicou proxalutamida em pacientes de Covid no Amazonas. A substância chegou a ser propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas lives como uma espécie de “nova cloroquina”. A informação é da jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo.

Um relatório com os resultados da apuração deve ser enviado ao Ministério Público, à Anvisa e ao Conselho Federal de Medicina (CFM) pedindo a abertura de um inquérito para investigar suspeitas de fraude e falhas graves.

A jornalista informa que, antes, porém, a comissão deu aos organizadores do estudo uma última chance de explicar, em data a ser definida, uma lista de informações que justifiquem as falhas e esclareçam as suspeitas dos conselheiros. O relatório apresentado inicialmente pelos pesquisadores não foi aprovado. O limite para entregá-las foi o último dia 31, mas um novo prazo foi concedido até a próxima semana. Mas, dadas as informações já prestadas, não se espera que haja nenhuma mudança significativa na situação atual.

Embora a investigação ainda seja sigilosa, a equipe do blog apurou que os organizadores do estudo descumpriam praticamente todas as premissas estabelecidas no protocolo aprovado pelo conselho.

