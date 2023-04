Comissão de Ética Pública pune ex-ministros de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Comissão de Ética Pública sancionou Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, por ter feito declarações públicas antiéticas que feriram a imagem das Universidades Federais, informa Andréia Sadi, do g1. Em uma entrevista realizada em 2019, ele afirmou, sem qualquer prova, que essas instituições plantavam maconha e usavam laboratórios para produzir drogas sintéticas. Weintraub já havia sido condenado pela Justiça Federal de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$ 40 mil por conta dessa mesma declaração. Esse processo estava em andamento na Comissão desde 2019.

O deputado federal e ex-secretário Mário Frias também foi repreendido por violar normas éticas em suas publicações nas redes sociais. Em 2021, ele fez um comentário racista sobre o historiador e ativista negro Jones Manoel, dizendo que ele "precisa de um bom banho". O post foi removido pelo Twitter por violação de regras.

A Comissão de Ética Pública também abriu um processo disciplinar contra o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, por uma suposta declaração antiética. O grupo vai analisar se ele infringiu o Código de Ética da Presidência da República ao sugerir que o presidente Lula (PT) precisa de uma dose de cachaça para se comunicar com o povo.

Criada em 1999, a Comissão de Ética Pública tem como objetivo administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. As sanções aplicadas pela comissão criam uma espécie de "ficha suja" sobre comportamento ético, o que pode prejudicar as promoções dos funcionários do Governo.

