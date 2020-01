Comissão de Ética pune Weintraub por agressão a Lula e Dilma

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu aplicar uma advertência ao ministro da Educação, Abraham Weintraub. No ano passado, quando petistas criticavam o governo pelo caso do sargento que foi preso com 40 kg de cocaína numa viagem para a Espanha, Weintraub disse que o “avião presidencial já carregou drogas piores que a cocaína” edit

247 - Por unanimidade, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu nesta terça-feira (28) , em sessão fechada, aplicar uma advertência ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou o Antagonista.

No ano passado, quando petistas criticavam o governo pelo caso do sargento que foi preso com 40 kg de cocaína numa viagem para a Espanha, Weintraub escreveu no Twitter que o “avião presidencial já carregou drogas piores que a cocaína”.

Abraham Weintraub tem passagens conturbadas nas redes sociais. O ministro de Bolsonaro usa sua conta no Twitter para atacar jornalistas, a esquerda e recentemente determinou nova análise da prova do Enem de uma candidata após receber reclamação do pai dela --que nas redes sociais se mostra alinhado ao governo Bolsonaro--, via Twitter.