Comissão do Senado que investigará desaparecimento de Bruno e Dom define plano de trabalho na segunda-feira

247 - A Comissão Externa Temporária criada por meio de um requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e aprovada no Senado, define na próxima segunda-feira (20) qual será o plano de trabalho para a investigação do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

“Na reunião formal do dia 20 teremos uma definição logística e estrutural da viagem ao interior do Amazonas e também um encaminhamento mais completo sobre como a comissão atuará durante os próximos dois meses”, explicou Randolfe.

Além do desaparecimento, os membros titulares também investigarão o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. “Não podemos permitir a continuação desses ataques a comunidades tradicionais e defensores da preservação da floresta”, acrescentou o parlamentar.

Na ocasião, também serão escolhidos o presidente, vice-presidente e o relator da comissão.

