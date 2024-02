Bolsonaro pede para viajar com assessor investigado e fere decisão que pode levá-lo à cadeia

Ministro do STF Alexandre de Moraes proibiu Bolsonaro de manter contato com investigados no caso. Fábio Wajngarten afirma que o assessor não viajará com Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) solicitou à Polícia Federal e à Infraero um tratamento especial para o embarque em um voo do Rio de Janeiro para Brasília, com o objetivo de evitar abordagens indesejadas e exposição em áreas de grande circulação, informa a Folha de S. Paulo. O pedido refere-se ao voo programado para esta quarta-feira (14) e menciona que o assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomaz, também estará presente.

Tomaz é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento na organização criminosa que planejou e tentou executar um golpe de Estado e atentados ao Estado Democrático de Direito. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proibiu Bolsonaro de manter contato com investigados no caso, mesmo por meio de advogados. O descumprimento da decisão pode, em tese, justificar uma prisão preventiva de Bolsonaro.

A comitiva também inclui o assessor Andriely Cirino, capitão do Exército, e o segurança Jossandro da Silva.

O advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, garante que Tércio Arnaud Tomaz já se encontra em Brasília e, portanto, não viajará com Bolsonaro. "Por determinação do presidente [Bolsonaro], o assessor [Tercio] deixou Mambucaba [em Angra dos Reis] e encontra-se em Brasília desde quinta-feira passada atendendo determinação da decisão da semana passada [do STF]".

