Comitiva do Brasil posa sem máscara no embarque e de máscara em Israel

Luiz Prisco, Metrópoles - Duas imagens, de momentos distintos, da comitiva brasileira que embarcou para Israel, chamaram atenção. Na saída do Brasil, a equipe, nesse sábado (6/3), composta por 10 pessoas, posou ao lado de Jair Bolsonaro (sem partido) sem máscara. Na chegada ao país do Oriente Médio, neste domingo (7/3), os integrantes do grupo, no entanto, usavam o equipamento de proteção.

A comitiva está em Israel para viabilizar um acordo que permita testes, com a população brasileira, do spray nasal EXO-CD24. O medicamento é uma das apostas do governo federal para o combate à Covid-19 – a droga ainda não tem eficácia comprovada contra a doença causada pelo novo coronavírus.

