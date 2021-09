Comitiva que acompanhou Bolsonaro aos EUA, uma das maiores já registradas, teve uma das menores agendas da história

Dos nove auxiliares diretos de Jair Bolsonaro que o acompanharam na viagem aos EUA, apenas os ministros do Turismo, Gilson Machado, e do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, tiveram compromissos oficiais edit

247 - A comitiva que Jair Bolsonaro levou para os Estados Unidos, para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma das maiores já registradas pelo Itamaraty, mas teve uma das menores agendas oficiais da história.

De acordo com a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, dos nove auxiliares diretos do ex-capitão, apenas os ministros do Turismo, Gilson Machado, e do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, mantiveram contatos ligados às pastas que chefiam. “Os demais cravaram ‘sem compromissos oficiais’ em suas agendas ou replicaram a agenda de Bolsonaro”, destaca a colunista.

A comitiva foi composta pelos ministros Carlos Alberto França (Relações Exteriores), Anderson Torres (Justiça), Marcelo Queiroga (Saúde), Joaquim Pereira Leite (Meio Ambiente), Gilson Machado (Turismo), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além de Flávio Rocha, da secretaria de Assuntos Estratégicos, e Pedro Guimarães, presidente da Caixa. O próprio Bolsonaro manteve apenas dois encontros: uma reunião com o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, e com o presidente da Polônia, Andrzej Duda.

Em 2019, quando viajou para os Estados Unidos, Bolsonaro também levou uma comitiva de 19 pessoas. Na ocasião, porém, ele teve uma agenda mais intensa, que envolveu encontros com o ex-prefeito de Nova York Rudolf Giuliani e o então presidente Donald Trump.

