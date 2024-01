Como prometido, Lula inaugura nesta semana série de viagens pelo Brasil e envia Marina ao Fórum Econômico Mundial

Apoie o 247

247 - No final de 2023, o presidente Lula garantiu que uma de suas metas em 2024 seria a de priorizar viagens nacionais e já nesta semana inicia a série de agendas na região Nordeste, indicando a ministra Marina Silva para representar o governo no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de 15 a 17 de janeiro.

“A semana que iniciou no domingo (14) será de tour do presidente Lula (PT) no Nordeste. O presidente trocou a viagem a Davos, na Suíça, por viagens por três Estados nordestinos. Antes, nesta segunda-feira (15), encontra-se com o presidente paraguaio Santiago Peña, em Brasília. Na quinta (18), viaja a Salvador (BA) para a assinatura do acordo de parceria para implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia e inaugura a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). No mesmo dia, visita a refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE). Na sexta (19), ainda em solo pernambucano, participa da cerimônia de troca do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e viaja a Fortaleza (CE) para o lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)”, indica Ricardo noblat em sua coluna no Metrópoles.

O Ministro da Economia, Fernando Haddad, também não irá ao Fórum. Este ano, ele tenta destravar a agenda econômica para garantir a meta de déficit fiscal zero.

