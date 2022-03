Comparação de Bolsonaro com esquerda sobre Rússia irrita bolsonaristas

Apoie o 247

Metrópoles - As comparações entre a posição de Jair Bolsonaro e de partidos de esquerda sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia têm incomodado o núcleo duro de aliados do presidente brasileiro.

Nos bastidores, auxiliares de Bolsonaro admitem que a possível semelhança de posições apontada por adversários políticos do presidente vem repercutindo de forma negativa na base bolsonarista.

Auxiliares presidenciais detectaram que a comparação feita por adversários tem colado entre apoiadores de Bolsonaro, fato que acendeu o alerta no entorno do chefe do Palácio do Planalto.

