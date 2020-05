“Completo incompetente”, rebate prefeito de Manaus sobre Bolsonaro

O prefeito de Manaus, o tucano Arthur Virgílio Neto, responsabilizou Bolsonaro por grande parte dos casos de Covid-19 ocorridos no país e pelas mortes, em consequência. “Porque ele estimula as pessoas a irem para as ruas. Ele fica batendo perna em Brasília, ao invés de cuidar do governo. É uma irresponsabilidade ambulante”, afirmou edit

247 - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), reagiu às declarações de Jair Bolsonaro feitas em vídeo vazado da reunião ministerial, no qual ele chama o prefeito de “vagabundo” e faz insinuações maldosas sobre o ex-senador Arthur Virgílio Filho, pai do prefeito, com a expressão “também, sendo filho de quem é”.

"Eu jamais ofenderia o pai do presidente Jair Bolsonaro. Posso dizer coisas muito duras para ele, como por exemplo que ele é um incapaz, um completo incompetente e não sabe para que lado vai o governo brasileiro. Ele não está à altura de governar um país grande, complexo e valoroso. Estamos diante de um presidente despreparado para o exercício dessa função”, rebateu o prefeito, em entrevista ao site Manaus Alerta .

O prefeito de Manaus também responsabilizou Bolsonaro por grande parte dos casos de Covid-19 ocorridos no país e pelas mortes, em consequência. “Porque ele estimula as pessoas a irem para as ruas. Ele fica batendo perna em Brasília, ao invés de cuidar do governo. É uma irresponsabilidade ambulante”, afirmou.

Sobre a ofensa feita por Bolsonaro, Virgílio disse que ser chamado de vagabundo não foi o problema e cutucou o clã ao citar o esquema de rachadinha.

"Só me tocou porque usou a expressão ‘sendo filho de quem é’. Não fosse isso, eu iria dar um puxão de orelha nele, porque ele é um presidente que não se dá ao respeito. Ele insultou a memória do meu pai, um dos maiores parlamentares da história desse país. Eu poderia ser grosseiro e dizer: poxa, mas meu pai nunca se meteu em rachadinha, meu pai não tem um Queiroz na vida dele, meu pai não estava preocupado em trocar delegado da Polícia Federal para se beneficiar ou beneficiar pessoas suas”, ironizou.

E acrescentou: “Sou muito orgulhoso de ser filho de quem sou. Meu pai foi um homem valoroso, que trouxe energia elétrica, trouxe a Universidade do Amazonas, que tem um histórico respeitável como senador e é admirado pelos mais velhos, que o conheceram pessoalmente, e pelos mais jovens, que o conhecem pela sua história. A referência do presidente ao meu pai é uma tentativa de ‘piada’ de mau gosto, como a que ele mesmo fez em relação ao Fernando Santa Cruz, pai do Felipe, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil", acrescentou.

