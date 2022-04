Compra do Twitter por Musk afasta parte do temor de Bolsonaro de ter postagens apagadas pela plataforma

Apoie o 247

247 - Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que a compra do Twitter pelo bilionário sul-africano Elon Musk por US$ 44 bilhões, cuja transação foi anunciada esta semana, teria afastado “metade” dos problemas da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. “Um de seus maiores temores, segundo um ministro que despacha diariamente com ele, era ter postagens apagadas na rede”, diz a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro também temia as extensões das restrições que a empresa poderia colocar à atuação de seus apoiadores na plataforma. Diversas postagens do atual ocupante do Palácio do Planalto foram removidas ou sinalizadas como enganosas pela rede social. Musk, porém, já disse que pretende abolir a moderação de conteúdo na plataforma.

A reportagem ressalta, ainda, que a outra "metade" dos problemas de Bolsonaro está relacionada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Ele vem insistindo que a Corte acate todas as sugestões feitas pelas Forças Armadas para supervisionar e aprimorar o sistema eleitoral, além de querer que os militares acompanhem até mesmo a apuração dos votos depositados nas urnas eletrônicas no pleito de outubro.

“Magistrados do tribunal, no entanto, não confiam na promessa de que, com isso, Bolsonaro deixaria de colocar as eleições em dúvida”, ressalta a colunista.

