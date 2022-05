Compras de kits de robótica com recursos do MEC entram na mira dos tribunais de contas

Apoie o 247

247 - Os gastos milionários feitos para a aquisição de kits de robótica com recursos originários do Ministério da Educação por meio da empresa Megalic, cujo dono tem ligação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entraram no radar de investigações de tribunais de contas, da Secretaria da Fazenda de Alagoas e até de uma CPI que deve ser instalada em uma das cidades que celebraram um contrato para a compra do kit sob suspeita. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A apuração das supostas irregularidades teve início após a imprensa noticiar que, em abril, sete cidades de Alagoas receberam R$ 26 milhões para comprar os kits de robótica, apesar das escolas sofrerem com deficiências crônicas de infraestrutura , como falta de água encanada e até salas de aula.

Outros dois municípios pernambucanos que também gastaram R$ 31 milhões com a compra dos kits entraram na mira das investigações. “O valor representa 79% do que foi gasto no 1º trimestre na rubrica específica para compra de equipamentos e mobiliário, na qual se inclui o gasto com kits de robótica”, ressalta a reportagem.

As suspeitas de irregularidades levaram o Tribunal de Contas da União (TCU) a determinar a suspensão dos repasses. Ainda conforme o periódico, O TCU também identificou R$ 146 milhões em empenhos do FNDE para robôs (incluídos valores já transferidos e exigiu que estes contratos também fossem interrompidos.

Também em abril, a Secretaria da Fazenda de Alagoas abriu uma ação fiscal no mês passado para apurar supostas irregularidades fiscais envolvendo a Megalic. A empresa tem Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda, como um dos sócios. “A relação entre a família Catunda e Lira é pública”, destaca um trecho da reportagem.

O Tribunal de Contas de Pernambuco também recomendou que os municípios pernambucanos suspendam os pagamentos feitos à Megalic até que as investigações sobre o caso sejam concluídas

As suspeitas também levaram a Câmara de Vereadores do município de Dourados (MS) a viabilizar uma CPI para investigar o contrato de R$ 8,7 milhões celebrado pelo município com a Megalic.

"Estamos com muitos desafios na educação para serem resolvidos antes de partir para uma compra de R$ 8 milhões em kits de robótica, direcionado a escolas que nem sequer têm laboratórios de informática, computadores", disse o vereador Fábio Luis (Republicanos).

