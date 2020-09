Comunidade internacional recebe discurso de Bolsonaro com 'ironia e preocupação'

247 - A repercussão do discurso de Jair Bolsonaro na Assebleia Geral da ONU também foi negativa entre embaixadores, diplomatas e profissionais que receberam as palavras com ironia e preocupação.

De acordo com reportagem do jornalista Jamil Chade, do UOL, a recusa em aceitar o desafio ambiental e de direitos humanos, além de não fazer qualquer aceno ao multilateralismo, foram as principais razões para a repercussão negativa.

Para delegações estrangeiras o clima era de que a ONU levou "uma ducha de água fria" com os discursos de Bolsonaro, seguido pelo de Donald Trump.

De acordo com a reportagem, as delegações europeias consideraram que Bolsonaro confirmou o temor de muitos de que não há como acreditar num suposto compromisso do Brasil com o meio ambiente.

Um dos pontos de maior irritação da comundiade internacionalfoi a fala em que Bolsonaro diz que está sendo alvo de "uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal".

"Para membros na ONU, vender a ideia de que a entidade é usada com o objetivo de fazer uma campanha contra o Brasil é 'desrespeitar' os cientistas que produzem os dados e governos estrangeiros", destaca Jamil Chade.