Comunidade ucraniana pede ao presidente da Assembleia cassação do mandato de Arthur do Val

Apoie o 247

ICL

247 - A Representação Central Ucraniana-Brasileira pediu ao presidente da Assembleia Legislativa de SP, Carlão Pignatari (PSDB), a cassação do mandato de Arthur do Val (Podemos), informa o Painel, da Folha.

A Representação reúne organizações civis e religiosas que representam 600 mil brasileiros descendentes de ucranianos.

"O deputado Arthur do Val revelou-se uma pessoa de índole perigosa para o exercício de funções públicas onde sempre há que se tratar com mulheres em situação de vulnerabilidade", diz a entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A representação ucraniana também quer que Pignatari solicite às autoridades policiais internacionais uma investigação sobre o possível aproveitamento sexual de mulheres vulneráveis atingidas pela guerra.

Os áudios de teor sexista atribuídos a Arthur do Val dizem que as mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres" e que a fila de refugiados tem mais mulheres bonitas do que a "melhor balada do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado e outro líder do MBL (Movimento Brasil Livre) anunciaram uma viagem à Ucrânia para ajudar na guerra, em movimento de contraposição à neutralidade do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com o escândalo, o aliado de Moro em São Paulo anunciou a desistência da candidatura ao governo paulista. Moro já havia se manifestado na rede com críticas ao pré-candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE