Conanda lança manifesto em repúdio a fala de presidente do BC sobre trabalho infantil

Presidente do BC, Roberto Campos Neto disse ter se emocionado ao pagar por meio do Pix um jovem que lhe vendeu "um "produtinho" de maneira informal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou um manifesto repudiando a declaração do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, sobre o trabalho infantil. O manifesto foi feito na esteira da repercussão da afirmação feita por Campos Neto, no programa Roda Viva, exibido na segunda-feira (13) pela TV Cultura, de que teria se "emocionado" ao comprar um “produtinho” de um jovem (criança ou adolescente) e pago por meio do Pix quando estava em um restaurante.

"O que nos salta aos olhos não é a facilidade do pagamento, mas o fato de que havia uma criança em situação de trabalho infantil –e em uma das suas piores formas– que abordou um cidadão cuja providência não foi fazer a denúncia aos órgãos de proteção, mas incentivar a prática, não somente comprando o produto do 'garoto' como exaltando-o pela 'iniciativa'", ressaltou o Conanda, segundo a Folha de S. Paulo.

No manifesto, o Conanda também observou que a Constituição só permite o trabalho de adolescentes a partir dos 16 anos, "desde que em atividades diurnas, salubres e não perigosas".

O texto assinado pelo presidente do Conanda, Ariel de Castro Alves, que é também secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e pela vice-presidente do Conanda, Marina de Pol Poniwas, também pede que o BC “adote medidas de garantia, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em especial de combate ao trabalho infantil".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.