Conar adverte ex-BBBs por anúncio sobre consignado de Auxílio Brasil e FGTS

247 - O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) advertiu as ex-BBBs Gabi Martins e Natália Deodato por divulgarem anúncios relativos a crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e ao saque aniversário do FGTS sem identificá-los como publicidade.

Internatas repudiaram as postagens, apontando que as influenciadoras estavam lucrando com o endividamento de seus seguidores. O caso foi denunciado ao Conselho, que unanimemente recomendou a imediata suspensão dos anúncios, por irem contra às normas que regulamentam o setor.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal OGlobo, outros influenciadores como Viih Tube, também fizeram publicações semelhantes, mas não foram notifiados pelo órgão por ter citado que a fala se tratava de uma publicidade.

As ex-BBBs fizeram publicações em seus perfis no Instagram recomendando o serviço da KR Soluções, associada a Bruno Souza — que se apresenta como consultor.

“Eu super indico o @brsouzaa_. Ele já é conhecido na área, faz a liberação certinha do FGTS. Você fazendo hoje, amanhã já recebe o valor. É só resgatar o seu FGTS. Você já concorre a um super sorteio de R$ 1 mil”, recomenda uma das postagens.

A liberação do saque-aniversário do FGTS sugerida, na verdade, é um crédito, com juros de 30% a 40% ao ano.

