Conasems alerta para risco de desabastecimento de oxigênio em 1.105 cidades nos próximos 10 dias

Levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado junto a 2.465 municípios, alerta para o risco da falta de oxigênio hospitalar em 1.105 cidades (47%) nos próximos dez dias

247 - Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) junto a 2.465 municípios alerta para o risco da falta de oxigênio hospitalar em 1.105 cidades (47%) nos próximos dez dias. De acordo com reportagem o jornal O Globo, as localidades alegam que o aumento dos casos de Covid-19 em todo o país vem dificultando a aquisição de cilindros com o insumo.

Segundo o Conasems, 1.683 municípios que participaram do estudo são abastecidos exclusivamente por oxigênio em cilindros. Os gestores municipais também alertam para o risco da falta de equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais de saúde no combate à Covid-19.

Ainda conforme a pesquisa, 53,6% dos municípios destacaram o risco da falta de luvas em até dez dias,. Outros 49,6 citaram temer a falta de máscaras, 43,5% temem a falta de testes para Covid-19, 39,1% relatam falta aventais, 33% precisam de capotes e 30,4% dizem estar no limite da oferta de álcool em gel.

