Condenado pelo STF por parcialidade contra Lula, Moro já admite ser candidato a presidente

247 - O ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria admitido a interlocutores a possibilidade de ser candidato a presidente da República nas eleições de 2022.

Moro, que atualmente mora nos Estados Unidos, está em Brasília nesta semana e anda realizando conversações, segundo o jornalista Lauro Jardim.

Segundo o jornal de direita Gazeta do Povo, integrantes da Executiva do partido Podemos confirmaram que ele teria demonstrado interesse em discutir uma possível filiação.

O ex-juiz da Lava Jato teria pedido um prazo até outubro ou novembro para definir ou descartar de vez sua candidatura em 2022. De acordo com aliados ouvidos pela Gazeta do Povo, Moro pretende aguardar os próximos meses para analisar o desfecho das investigações da CPI da Covid.

"Na visão desse grupo, as suspeitas de irregularidades contra o governo de Jair Bolsonaro envolvendo a compra de vacinas poderia beneficiar o discurso de combate à corrupção do ex-juiz da Lava Jato", afirma o texto.

A última pesquisa XP/Ipespe, divulgada no começo de julho, mostrou Moro com 9% das intenções de voto. O ex-presidente Lula lidera com 38%, e Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 26%.

Sérgio Moro foi condenado por 7 a 4 como juiz suspeito e parcial pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) por ter cometido irregularidades incompatíveis com a conduta de um magistrado na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex no Guarujá. O ex-ministro e ex-juiz está trabalhando para a consultoria Alvarez & Alvarez nos Estados Unidos.

