Condenado pelo STF por suspeição, ex-juiz Moro lamenta mensagens de Delgatti

Moro, que cometeu o mais grave crime que um juiz pode cometer ao agir com parcialidade, prestou depoimento nesta segunda-feira no âmbito do processo da Operação Spoofing, que apura o acesso do hacker Walter Delgatti Neto a celulares de autoridades edit

247 - Declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-juiz Sergio Moro afirmou nesta segunda-feira (17) que as mensagens trocadas por ele com procuradores da Lava Jato de Curitiba, obtidas pelo hacker Walter Delgatti Neto, foram usadas "de maneira sensacionalista" para anular condenações de corrupção.

"As mensagens foram utilizadas de maneira sensacionalista para buscar interromper investigações contra crimes de corrupção e anular condenações de pessoas que se envolveram em crimes de corrupção", alegou o ex-juiz em depoimento no âmbito do processo da Operação Spoofing, que investiga o acesso de Delgatti a celulares de autoridades.

O que as mensagens obtidas pelo hacker mostram é que Moro cometeu o mais grave crime que um juiz pode cometer: ser parcial no andamento de um processo. O conteúdo das mensagens, que tornou-se conhecido pela Vaza Jato, mostrou que Moro agia em parceria com procuradores para condenar o ex-presidente Lula, mesmo sem provas. Delgatti virou um importante personagem da história brasileira ao cessar uma perseguição jurídica contra o petista.

