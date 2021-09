Condenado por parcialidade contra Lula, Moro virá nesta quinta ao Brasil para tratar de possível candidatura

Moro visitará a mãe, em Maringá (PR), a filha, em Curitiba (PR), além de deputados, senadores e dirigentes do Podemos, em Brasília edit

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo STF por parcialidade contra o ex-presidente Lula, desembarca no Brasil nesta quinta-feira (23) para tratar de uma possível candidatura ao Planalto em 2022.

Moro visitará a mãe, em Maringá (PR), a filha, em Curitiba (PR), além de deputados, senadores e dirigentes do Podemos, em Brasília, informa a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles. O partido insiste na candidatura do ex-juiz na Lava Jato.

O ex-juiz reside em Washington, nos Estados Unidos, onde vive confortavelmente e longe dos holofotes, após ter contribuído para a destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil, segundo o Dieese.

