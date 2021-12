Confederação de trabalhadores metalúrgicos vai ao STF por adoção de passaporte sanitário no Brasil

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) entrou, nesta quinta-feira, 2, com ADPF no Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja determinado que o Governo Federal adote o passaporte sanitário para ingresso no país e para frequentar ambientes públicos e privados dentro do País.

Segundo a confederação, filiada à Força Sindical, o pedido se dá em função da omissão do governo Jair Bolsonaro em adotar medidas relacionadas à exigência de comprovação da vacinação. Segundo a CNTM, isso vai de encontro às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A entidade sindical aponta que a política de Bolsonaro contra o passaporte da vacina é um sério risco à disseminação de novas variantes do coronavírus e favorece o surgimento de novas ondas de contaminação.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE