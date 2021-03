Confederação Israelita vai processar Roberto Jefferson, que associou judeus ao sacrifício de crianças

Fórum - Confederação Israelita do Brasil (Conib) anunciou através de nota oficial divulgada na noite desta sexta-feira (20) que prepara uma notícia-crime contra o ex-presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson.

Pelas redes sociais, o bolsonarista compartilhou uma foto de uma entidade segurando uma criança, estabelecendo relação entre os judeus e o infanticídio. “Baal, deidade satânica, cananeus e judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia. Hoje, a história se repete”, escreveu Jefferson.

Segundo a Conib, a publicação do ex-deputado é “abertamente antissemita”. “A Conib (Confederação Israelita do Brasil) prepara notícia-crime contra o senhor Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que divulgou em seu perfil no Instagram mensagem abertamente antissemita evocando uma das formas mais vis de atacar os judeus, o infanticídio. A postagem caracteriza crime de racismo, com aumento de pena pelo fato de ter sido praticado por intermédio de rede social”, diz a nota da entidade, que também pediu ao Instagram a remoção da publicação do ex-parlamentar.

“Todo crime de racismo é repugnante e deve ser punido com o máximo rigor da lei. A história já nos mostrou, da forma mais dura e bárbara, como o racismo e o discurso de ódio são responsáveis pelos episódios mais terríveis da humanidade”, afirma ainda o texto da Conib.

Leia a íntegra na Fórum.

