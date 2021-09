Confederação libera caminhoneiros para para atos golpistas de 7 de setembro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) divulgou uma nota, nesta sexta-feira, 3, liberando os caminhoneiros para participarem das manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, nas quais os organizadores defendem pautas golpistas e contra as instituições.

Segundo a Gazeta do Povo, no entanto, a organização afirma que os atos "não carregam em seu escopo nenhuma reivindicação específica relacionada à atividade profissional do caminhoneiro autônomo".

Na nota, a CNTA destaca que "sempre apoiará as ações que refletem os interesses coletivos da categoria, com respeito à ordem pública, às instituições, às leis e à sociedade como um todo".

PUBLICIDADE

"Eventual participação de um caminhoneiro na manifestação do dia 07 de setembro representará a vontade individual", pontua, destacando que os representante da categoria dos caminhoneiros autônomos "sempre estabelecerão como premissas o diálogo, o respeito às leis, à ordem e o esforço conjunto, visando o desenvolvimento e o crescimento do país".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE