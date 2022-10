Confira a agenda de pesquisas sobre a corrida presidencial nesta semana

Levantamentos desta semana devem refletir as impressões sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que foi retomada na sexta-feira (7) edit

RBA - Pelo menos seis pesquisas nacionais sobre a corrida presidencial no segundo turno serão divulgadas nesta semana. A primeira pesquisa da semana sai nesta segunda-feira (10) pelo IPEC, com contratação da Rede Globo e entrevistas realizadas desde o dia 4 até esta segunda-feira (10).

Os levantamentos desta semana devem refletir as impressões do eleitorado sobre o início da campanha eleitoral deste segundo turno. Os candidatos voltaram a exibir propagandas na TV e no rádio na última sexta-feira (7).

Para o levantamento desta segunda, o IPEC ouve presencialmente 2.000 eleitores de todo o país. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o BR-02853/2022.

A primeira pesquisa do instituto para o segundo turno foi divulgada na quarta-feira passada e mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51% das intenções de voto, contra 41% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Foram 2% os que disseram não saber.

Pesquisa do instituto Ipespe será divulgada na terça-feira (11) com dados apurados entre os dias 8 e 10 de outubro. Essa pesquisa é contratada pela Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel). Essa será a primeira pesquisa do Ipespe para o segundo turno. O levantamento vai usar entrevistas feitas por telefone com 1.100 eleitores entre 8 e 10 de outubro. A margem de erro é estimada em três pontos percentuais para mais ou menos, e o código de registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-01120/2022.

Na quarta feira (12) é a vez de pesquisa PoderData, com dados colhidos entre 9 e 11 de outubro. Segundo a última pesquisa desse instituto, o ex-presidente Lula tem 52% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 48%.

A nova rodada da série Genial/Quaest trará os números da disputa entre Lula e Bolsonaro na quinta-feira (13). O instituto faz entrevistas presenciais, diretamente na residência dos eleitores selecionados, com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. Registro: BR-07106/2022.

Na quinta-feira passada, o primeiro levantamento da Quaest para a rodada final de votação mostrou haver sete pontos percentuais separando Lula (48%) de Bolsonaro (41%) na pesquisa estimulada. Indecisos somaram 7% das respostas ao instituto.

A TV Globo e o jornal “Folha de S.Paulo” divulgam na sexta-feira (14) nova pesquisa do Datafolha para o segundo turno da eleição presidencial. O último levantamento nacional do instituto ouviu presencialmente 2.884 eleitores de todo o país. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento desta vez vai ouvir 2.898 pessoas entre 13 e 14 de outubro. Registro: BR-01682/2022. Contratante: Folha de S.Paulo e TV Globo.

Também na sexta-feira será divulgada a segunda pesquisa presidencial da semana do Ipespe, contratado pela XP investimentos. Essa pesquisa ouvirá por telefone 2 mil pessoas sobre o segundo turno para presidente. Registro: BR-07942/2022.

