Confirmado na transição, Marco Aurélio de Carvalho defende ministério para Segurança Pública

247 - Coordenador do Grupo Prerrogativas e confirmado como membro da equipe de transição comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, em entrevista à coluna do jornalista Alberto Bombig, no portal UOL, defende a proposta de Lula (PT) para a divisão do Ministério da Justiça e a consequente criação do Ministério da Segurança Pública: "Está na hora de vivermos uma nova experiência".

“Marco Aurélio de Carvalho atuará no grupo de questões ligadas à segurança e ao mundo jurídico. Filiado ao PT, ele figura hoje como um dos assessores da confiança de Lula. Nos bastidores da transição, o desmembramento do MJ (Ministério da Justiça) não é consenso porque há quem defenda a manutenção da atual estrutura”, relata o jornalista.

“O Prerrogativas, firme nas denúncias das arbitrariedades da Lava Jato, tem também atuação importante na área dos direitos humanos e foi decisivo na formação da frente que elegeu Lula. Basta lembrar que a primeira aparição pública do presidente eleito ao lado de Geraldo Alckmin ocorreu em jantar do grupo, em dezembro do ano passado”, destaca.

