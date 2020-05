"Confusão que Bolsonaro cria é única no planeta", desabafa Flávio Dino após ministro da Saúde pedir demissão

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou as redes sociais para afirmar que Jair Bolsonaro "precisa ser julgado pelas instituições" devido "a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de DOIS ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária" edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) usou as redes sociais para afirmar que “a confusão que Bolsonaro cria é única no planeta” e que ele precisa ser julgado pelas instituições devidos as atitudes que resultaram na demissão de dois ministros da saúde em cerca de um mês.

Dino, que juntamente com outros governadores vem sendo alvo de ataques constantes por parte de Bolsonar­o devido a adoção de medidas de isolamento social como forma de enfrentamento à pandemia, disse esperar que “as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres. Para ele, “o Brasil merece uma gestão séria e competente”.

Confira a postagem de Flávio Dino sobre o assunto.

A confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de DOIS ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 15, 2020

