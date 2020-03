Congresso impõe derrota a Bolsonaro e derruba veto a aumento de benefício a idoso

Por 302 votos contra 45, os parlamentares derrubaram o veto de Bolsonaro e mantiveram a decisão do Senado, garantindo o pagamento também para famílias que recebem até meio salário mínimo edit

247 - Em sessão plenária do Congresso Nacional, desta quarta-feira (11), por 302 contra 45 votos, os parlamentares derrubaram o veto de Jair Bolsonaro ao Projeto de Lei do Senado 55/2019 que aumenta o limite de renda para recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com isso, fica mantido o que foi decidido pelo Senado, que garantiu o pagamento também para famílias que recebem até meio salário mínimo — atualmente, o limite é de 1/4 do salário.

De acordo com parlamentares, este era o mais polêmico dos vetos que trancavam a pauta. Agora, deve ser analisado os Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLNs) que regulamentam o orçamento impositivo e que autorizam o reajuste salarial de policiais militares, bombeiros e policiais civis do Distrito Federal (DF).