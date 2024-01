Conib é a maior causadora de antissemitismo no Brasil, diz Nassif

De acordo com o jornalista, a Confederação Israelita do Brasil não tem o 'mínimo de empatia em relação aos palestinos' edit

247 - O jornalista Luis Nassif destacou nesta quarta-feira (24) que a "arrogância" da Confederação Israelita do Brasil (Conib) é a "maior alimentadora do antissemitismo" no País.

"Se a Conib tivesse um mínimo de empatia em relação aos palestinos, ajudaria a reduzir o antissemitismo. Mas hoje em dia sua arrogância é a maior alimentadora do antissemitismo nacional. É hora de limpar Israel de Netaniahu e a comunidade judaica da Conib", afirmou.

A Conib atacou o ex-presidente do PT José Genoino por defender o movimento internacional de boicote a produtos ligados a Israel. A entidade sionista também pediu censura prévia a posts feitos pelo jornalista Breno Altman, que tem denunciado o genocídio cometido por palestinos em Gaza.

Em novos ataques, desta vez contra a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), a confederação afirmou que "repudia os comentários" da parlamentar após a dirigente denunciar perseguição contra o jornalista.

"A deputada faz uma afirmação preconceituosa em relação à Conib", disse a instituição em nota divulgada no dia 31 de dezembro. Dias depois, a dirigente do PT disse que "não vamos nos calar diante das pressões indevidas desta entidade".

A confederação também atacou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter declarado apoio a uma peça de acusação feita pela África do Sul contra Israel por crimes no Oriente Médio. A Conib também convidou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para Israel, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

