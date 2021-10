Conitec deve se opor a Bolsonaro e recomendar excluir ‘tratamento precoce’ do SUS

Apoie o 247

247 - A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ligada ao Ministério da Saúde, deve recomendar a exclusão definitiva do chamado "tratamento precoce" na rede pública de saúde. O grupo, formado por técnicos, terá um encontro na quinta-feira (7) para discutir o assunto. A tendência do colegiado é de se opor à prescrição de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

As ações do governo federal em favor do tratamento precoce ganharam mais repercussão nacional com as investigações da CPI da Covid, que indiciará alguns membros da gestão pelas recomendações à população de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Durante a gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde divulgou, em maio do ano passado, orientação em que recomendava a administração da cloroquina desde os primeiros sinais da doença.

Sem evidências científicas, Bolsonaro continuou a defender o chamado "tratamento precoce", inclusive em seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, no mês passado. "Desde o início da pandemia apoiamos a autonomia do médico em busca do tratamento precoce. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial", afirmou.

