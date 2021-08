Conrado Hubner: 'militares serão derrotados, não serão presos e poderão dizer que as eleições foram fraudadas'

Professor de Direito da USP, Conrado Hubner falou sobre a a exibição de tanques pelas ‘Fraquejadas Armadas’, em Brasília, na terça-feira, 10, no dia da votação na Câmara dos Deputados da “PEC do Voto Impresso” edit

247 - Professor de Direito da USP, Conrado Hubner afirmou que a exibição de tanques pelas ‘Fraquejadas Armadas’, em Brasília, na terça-feira, 10, no dia da votação na Câmara dos Deputados da “PEC do Voto Impresso”, defendida por Jair Bolsonaro, vai ser derrotada.

Em postagem no Twitter, Hubner disse que os militares “serão derrotados no congresso, não serão presos e poderão dizer que as eleições foram fraudadas”.

Em seguida, ironiza e diz que “a prova de fraude, produzida pelo cabo Dominguetti [envolvido em suposto esquema golpista e fraudulento de aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde], terá regime de sigilo de 100 anos”.

Amanhã as Fraquejadas Armadas fazem uma tanqueciata bem masculina.



Serão derrotados no congresso, não serão presos e poderão dizer que as eleições foram fraudadas



A prova de fraude, produzida pelo cabo Dominguetti, terá regime de sigilo de 100 anos — Conrado Hubner (@conradohubner) August 9, 2021

