Conselheiro de Segurança dos EUA se reunirá com Bolsonaro na semana que vem

O encontro abordará a influência da China no 5G no Brasil, a questão climática e a conjuntura política na América Latina, com destaque para Cuba e Venezuela edit

247 - O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, realizará uma visita a Brasília na próxima semana. Na próxima quinta-feira (5), o enviado do governo Biden deve cumprir uma agenda de compromissos tratando principalmente do leilão do 5G, informa o Globo.

Washington busca banir a China do mercado do 5G brasileiro. Um dos principais alvos do governo Biden é a gigante chinesa da tecnologia móvel Huawei. A China defende uma concorrência justa.

Em visita a Brasília no início de julho, o diretor da CIA, William Burns, também tratou do assunto. Ele chegou a se reunir com Jair Bolsonaro.

As relações bilaterais, a questão climática e a conjuntura política na América Latina, com destaque para Cuba e Venezuela, também serão abordados, afirmou uma fonte do governo brasileiro.

Sullivan deve ter uma audiência com Jair Bolsonaro. Além disso, estão previstas reuniões com o chanceler Carlos França e o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, segundo informações extraoficiais.

