Conselho da OAB vai analisar conclusões da CPI da covid

Após análise, a OAB decidirá se vai entrar com ações no STF pedindo a responsabilização de Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Agenda do Poder - O presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, vai submeter o relatório final da CPI da Pandemia ao Conselho Federal da Ordem para que sejam analisadas as conclusões contra Jair Bolsonaro e decidido se a OAB vai entrar com ações no STF para a responsabilização do presidente.

A OAB tem legitimidade para propor ações contra o presidente e esse é um dos caminhos em que a CPI aposta para driblar a eventual (e provável) inação de Augusto Aras, Procurador Geral da Repíblica, que é bosonarista.

“Os eventuais crimes cometidos pelo presidente no combate à pandemia serão analisados pelo Conselho Federal. Temos que receber o relatório e analisar. A OAB não se furtou ao longo da pandemia de agir, não seria diferente agora”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE