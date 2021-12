Conselho de Ética da Presidência pune Weintraub por chamar mãe de internauta de ‘égua sarnenta’

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi punido com uma “censura ética” por ataquie contra internauta nas redes sociais edit

Carta Capital - A Comissão de Ética Pública da Presidência da República puniu o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub com uma “censura ética” por chamar a mãe de uma internauta de “égua sarnenta e desdentada”. A informação é do site Metrópoles, que teve acesso ao resultado do julgamento na 233ª Reunião Ordinária da CEP, em 25 de outubro.

Em resposta a uma usuária do Twitter que afirmou que Weintraub seria nomeado “bobo da corte” se o Brasil voltasse à monarquia, o bolsonarista escreveu, em 15 de novembro de 2019: “Uma pena, prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe”.

A Comissão de Ética Pública é o órgão responsável, entre outras atribuições, pela apuração, mediante denúncia ou de ofício, de condutas de ocupantes de cargos da alta administração do Poder Executivo. Caso entenda que houve prática de infração ética por um agente, a comissão pode aplicar desde uma advertência até recomendar a exoneração. A recomendação é feita ao presidente da República, a quem cabe decidir se acolhe a sugestão.

A censura ética é uma espécie de reprimenda da administração pública que ficará marcada no currículo de Weintraub, exonerado do MEC em junho do ano passado.

