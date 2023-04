Conselho do Ministério Público tem gasto milionário com passagens e diárias de servidores no exterior

Apoie o 247

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criado para fiscalizar e julgar infrações de promotores e procuradores, tem aumentado seus gastos com viagens ao exterior de conselheiros, auxiliares, assessores e convidados do Judiciário. Embora as normas do colegiado determinem que as despesas sejam destinadas a deslocamentos "a serviço", a verba tem sido utilizada para financiar a participação em cursos e seminários fora do país, os quais têm sido classificados como "missão internacional".

De acordo com um levantamento realizado pelo jornal Estado de S. Paulo, entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023, o CNMP gastou R$ 1,3 milhão em diárias e passagens aéreas para Estados Unidos, Portugal, Itália e Espanha. Deste total, R$ 1 milhão foi utilizado para cobrir as despesas com estadias durante cursos e seminários - o restante foi destinado a missões diversas, como a assinatura de acordos.

Os eventos de formação não exigem a redação de uma tese de conclusão ou a submissão prévia de artigos, como é comumente cobrado em atividades acadêmicas promovidas por tribunais e escolas ligadas ao Poder Judiciário. Em setembro do ano passado, foram gastos R$ 587 mil em diárias e passagens para que conselheiros pudessem cursar o seminário "Proteção de Vítimas Criminais" em Roma, com especialistas do direito do país europeu. Pelo menos um conselheiro, Rinaldo Reis, aproveitou para passar mais uma semana em Roma a título de férias. Com ele, foram gastos R$ 20 mil em diárias e outros R$ 27 mil em passagens. O CNMP afirma que ele pagou a diferença entre o período de curso e o período de folga.

Os conselheiros foram afastados oficialmente para "missão oficial" de acordo com as portarias de liberação para o evento. Os membros auxiliares, que são promotores, procuradores e agentes de outras áreas convocados para o CNMP, que fica em Brasília, viajaram sob o pretexto de "acompanhar" conselheiros ou mesmo de cursar o seminário.

Um conselheiro do MP que esteve em Roma, Daniel Carnio, viajou para o exterior mais de uma dezena de vezes entre julho do ano passado e março deste ano, tanto em eventos do CNMP quanto fora dele. Carnio foi indicado ao CNMP pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e antes era juiz auxiliar do ex-presidente da Corte Humberto Martins.

Em janeiro de 2023, foram pagos R$ 263 mil em diárias para a participação em um seminário em Lisboa. O evento trouxe para Portugal um painel que discutiu um estudo sobre o perfil étnico-racial do MP brasileiro. A Comissão de Direitos Fundamentais, presidida pelo conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Jr., que foi indicado ao CNMP pela Câmara dos Deputados

