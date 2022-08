Conselho do MP pune procurador por chamar Bolsonaro de "genocida" nas redes

Apoie o 247

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) suspendeu por cinco dias o procurador Arual Martins, do Ministério Público de São Paulo. O motivo: publicações contra Jair Bolsonaro em seu perfil no Facebook.

Enquanto Jair Bolsonaro ataca ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com ofensas e estimula o discurso de ódio sem que a Procuradoria-Geral da República (PGR) reaja, o conselho puniu o procurador que chamou Bolsonaro de “genocida”, e disse que ele “deveria morrer de Covid”.

“Não tire a máscara. Tire o Bolsonaro”, afirmou em um dos posts.

Para o CNMP, o procurador violou os deveres funcionais de manter “conduta ilibada” e de “zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções”.

“Tal conduta do membro do MP revela-se atentatória à dignidade das funções e prestígio do Ministério Público do Estado de São Paulo, não se coadunando com a exigência de que, em suas manifestações nos meios de comunicação, os agentes ministeriais assegurem-se de que os seus pronunciamentos não constituam violações a direitos ou garantias fundamentais e, consequentemente, mácula à imagem do Ministério Público e dos seus órgãos”, disse o conselheiro Ângelo Fabiano, relator do processo disciplinar.

