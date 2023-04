Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente concede título a Janja

Apoie o 247

247 — O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) concedeu à socióloga e primeira-dama Janja Lula da Silva o título de conselheira de honra em reconhecimento à sua participação na causa da infância e juventude ao longo de sua vida profissional e política.

A cerimônia de concessão ocorreu durante a abertura da 313ª Assembleia do Conanda em Brasília, nesta quarta-feira (19).

O conselho, formado por representantes do governo e organizações da sociedade civil, discutirá, nesta quarta (19) e quinta-feira (20), entre outros assuntos, a organização das atividades do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em maio e a apresentação de uma pesquisa do Ipea sobre crianças em situação de rua.

Janja agradeceu o reconhecimento e reiterou seu compromisso com a proteção dos direitos da infância e juventude. “Trabalhar pela proteção e direitos da infância e juventude faz parte da minha vida profissional e política. Agradeço pelo reconhecimento e seguirei trabalhando para que nossas crianças e jovens tenham direitos garantidos e vida digna em nosso país", disse.

