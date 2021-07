Consulado cubano em SP recebe manifestação em defesa da revolução

Com apresentações culturais, ato reuniu partidos e organizações de esquerda, além de apoiadores do governo cubano edit

Brasil de Fato - O consulado cubano em São Paulo (SP) recebeu neste domingo (18) uma manifestação político-cultural em solidariedade a Cuba.

Em frente ao prédio, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), de partidos e organizações de esquerda e de apoiadores de Cuba levaram faixas e bandeiras.

"Cuba é dignidade, é solidariedade, é o povo vivendo bem. As ruas de Cuba, assim como as ruas do Brasil, são dos e das revolucionárias. Ninguém mais tomará as ruas de Cuba ou do Brasil", discursou Cassia Bechara, da direção nacional do MST.

O ato foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Leia a reportagem completa no site do Brasil de Fato.

