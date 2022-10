Consulado da França alerta para riscos de tumultos e de violência política no 2º turno das eleições no Brasil

Apoie o 247

247 - O consulado francês emitiu uma nota de instrução para os franceses que residem ou estão de passagem pelo Brasil alertando para os riscos de violência política durante o segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro, diz o jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

No texto, a diplomacia do país europeu alerta que os cidadãos franceses tenham cautela durante o período da campanha eleitoral e nos dias seguintes à divulgação dos resultados em função do risco de tumultos resultantes do acirramento da tensão eleitoral. 7

